Рейтинг банків України - збиткові та прибуткові

Згідно з даними перших трьох кварталів 2020 року, Національний банк України зміг скласти рейтинг фінансових установ країни. У рейтингу присутні як збиткові, так і прибуткові підприємства.
Серед них - і державні, і приватні, і з іноземним капіталом.
Найбільші збитки зафіксували у таких банків:
- Укрексімбанк - 1,88 млрд грн;
- Промінвестбанк - 726 млн грн;
- Кредит Дніпро - 177 млн грн;
- Правекс-Банк - 116 млн грн;
- БТА Банк - 71 млн грн;
- Юнекс Банк - 19,67 млн грн;
- УБРР - 9,582 млн грн;
- Форвард Банк - 8,998 млн грн;
- Оксі-Банк - 8,46 млн грн;
- АП Банк - 6,855 млн грн.
У цьому списку знаходяться один державний банк, чотири з іноземним капіталом і п'ять - з приватним. Серед усіх чинних 74 банків, 13 виявилися збитковими.
Найприбутковішими фінансовими установами виявилися:
- державні Приватбанк, Ощадбанк і Укргазбанк;
- банки з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Сітібанк, Укрсиббанк, Креді Агріколь, Альфа-Банк;
- і єдиний з приватним капіталом - ПУМБ.
Національний банк України планує оновити правила розрахунку загальної вартості споживчого кредиту, який надають небанківські фінустанови.
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