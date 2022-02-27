Рейтинг банків України - збиткові та прибуткові

Згідно з даними перших трьох кварталів 2020 року, Національний банк України зміг скласти рейтинг фінансових установ країни. У рейтингу присутні як збиткові, так і прибуткові підприємства.

Серед них - і державні, і приватні, і з іноземним капіталом.

Найбільші збитки зафіксували у таких банків:

Укрексімбанк - 1,88 млрд грн;

Промінвестбанк - 726 млн грн;

Кредит Дніпро - 177 млн грн;

Правекс-Банк - 116 млн грн;

БТА Банк - 71 млн грн;

Юнекс Банк - 19,67 млн грн;

УБРР - 9,582 млн грн;

Форвард Банк - 8,998 млн грн;

Оксі-Банк - 8,46 млн грн;

АП Банк - 6,855 млн грн.

У цьому списку знаходяться один державний банк, чотири з іноземним капіталом і п'ять - з приватним. Серед усіх чинних 74 банків, 13 виявилися збитковими.

Найприбутковішими фінансовими установами виявилися:

державні Приватбанк, Ощадбанк і Укргазбанк;

банки з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Сітібанк, Укрсиббанк, Креді Агріколь, Альфа-Банк;

і єдиний з приватним капіталом - ПУМБ.

Національний банк України планує оновити правила розрахунку загальної вартості споживчого кредиту, який надають небанківські фінустанови.