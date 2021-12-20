Регулятор перевірить «Львівгаз» через скарги

22:45 25 листопад Київ, Україна

Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг відправить на АТ «Львівгаз» фахівців для проведення позапланової перевірки. Таке рішення було ухвалено регулятором напередодні, 24 листопада.

Як відомо, Нацкомісія ухвалила рішення про позапланові виїзні перевірки щодо 26 компаній-операторів газорозподільних мереж. На такий крок регулятора наштовхнула велика кількість скарг від споживачів на відповідні компанії. Скарги стосувалися також неврахування кількості споживання «блакитного палива», відсутності коригування показників.



Зокрема, на Західній Україні планують позапланово перевірити дотримання ліцензійних умов, окрім «Львівгазу», також «Волиньгаз», «Івано-Франківськгаз», «Рівнегаз», «Чернівцігаз».