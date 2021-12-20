Регулятор позбавив ліцензій 6 фінкомпаній

Стало відомо, що шість фінансових компаній втратили ліцензію через порушення вимог регулятора. Національний банк України також зобов'язав ще вісім компаній вирішити проблемні питання та усунути порушення, щоб надалі не втратити ліцензію.
У списку анульованих опинилися організації з обмеженою відповідальністю: "ФК "Амстерс Фінанс", "Кейс Фактор", "Арт Фінанс", "ФК "Фінанс Експерт", "ФК "Стронг" та "ФК "Маністрім"".
Також у НБУ заявили про можливість анулювати діяльність ще восьми компаній. Регулятор зобов'язав їх усунути порушення та причини. До порушень належать: невиконання обов'язкових нормативів та вимог, націлених на обмеження ризиків операцій із фінансовими активами.
Термін усунення порушень – до 12 січня 2022 року.
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