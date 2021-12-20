Регулятор позбавив ліцензій 6 фінкомпаній

09:04 30 листопад Київ, Україна

Стало відомо, що шість фінансових компаній втратили ліцензію через порушення вимог регулятора . Національний банк України також зобов'язав ще вісім компаній вирішити проблемні питання та усунути порушення, щоб надалі не втратити ліцензію.

У списку анульованих опинилися організації з обмеженою відповідальністю: "ФК "Амстерс Фінанс", "Кейс Фактор", "Арт Фінанс", "ФК "Фінанс Експерт", "ФК "Стронг" та "ФК "Маністрім"".

Основна причина, через яку перелічені компанії втратили ліцензію, полягає, як зазначили в Нацбанку, у невиконанні зобов'язань перед головним регулятором країни. 1 жовтня 2021 року, тимчасово позбавивши ліцензії, НБУ запросив у них фінансовий звіт за 2020 рік незалежного аудитора, однак вони цього не зробили у зазначені терміни. Оскільки порушення не усунуто – Нацбанк позбавив їх ліцензій.

Також у НБУ заявили про можливість анулювати діяльність ще восьми компаній. Регулятор зобов'язав їх усунути порушення та причини. До порушень належать: невиконання обов'язкових нормативів та вимог, націлених на обмеження ризиків операцій із фінансовими активами.



Термін усунення порушень – до 12 січня 2022 року.