Розвиток картоплярства та овочівництва - план для України

Україна - країна аграріїв, і нинішній уряд всіляко намагається розвивати цей сектор. Згідно з даними, Україна є одним зі світових лідерів на ринку експорту сільськогосподарської продукції.

На розгляд Кабінету Міністрів України спрямовані дві концепції Мінекономіки - Концепція програми розвитку промислового картоплярства на 2021-2025 роки та Концепція розвитку овочівництва до 2025 року, які згодом будуть винесені на засідання уряду. Про це в facebook написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

«Сьогодні відбулася чергова зустріч робочої групи з розвитку картоплярства та овочівництва, на якій обговорили поточні питання розвитку галузей. Було відзначено, що в 2020 році валове виробництво картоплі очікується на рівні 20 млн тонн, овочів - на рівні 9 млн тонн. Також обговорили можливість впровадження пілотного проєкту зрошення на польових посадках картоплі на Чернігівщині», - зазначив він.

Висоцький додав, що в 2021 році передбачається введення державної фінансової підтримки на установку систем крапельного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт. Також буде введено окрему програму з підтримки галузі картоплярства в Україні.

Нагадаємо, що протягом 2021 в Україні буде введено в експлуатацію підприємство з перероблення картоплі.