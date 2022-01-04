Розробка від Boeing для противірусної обробки салонів

Мабуть, найбільші втрати від пандемії коронавируса терплять компанії-авіаперевізники. У роботі цих компаній на першому місці стоїть захист від поширення вірусної інфекції як пасажирів, так і екіпажу.

У зв'язку з цим дуже цікаву розробку представила американська аерокосмічна корпорація Boeing. Нею створено портативний ультрафіолетовий випромінювач, призначений для дезінфекції робочих поверхонь в салоні та кабіні пілотів під час пандемії коронавируса. Про це, в п'ятницю, 21 серпня, повідомило агентство Reuters з посиланням на керівника даної програми Ро Латтерса.

За його словами, мова йде про якийсь прототипі жезла, що випромінює ультрафіолетове світло. Корпорація має намір восени запатентувати розробку і налагодити її промисловий випуск.

"Для розробки приладу будуть залучені сторонні виробники, з якими концерн Boeing має намір підписати відповідні угоди", - повідомив Ро Латтерса.

Повідомляється, що інтерес до нового жезлу проявили вже 13 авіакомпаній.

Раніше американський аерокосмічний концерн Boeing отримав перший в 2020 році замовлення на поставку лайнерів 737 MAX. Два літаки продали польської чартерної авіакомпанії Enter Air з можливістю придбання ще двох лайнерів.

Нагадаємо, за підсумками другого кварталу 2020 року Boeing отримав чистий збиток $ 2,4 млрд. У зв'язку з цим менеджмент оголосив про плани звільнити 10% персоналу до кінця поточного року.