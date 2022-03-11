Зростаючий акциз веде до появи нелегального тютюнового ринку

Директорка з корпоративних і юридичних питань "Імперіал Тобакко" Юлія Завалішина заявила про причини появи нелегального ринку тютюнових виробів. Найчастіше це пов'язано зі швидким темпом збільшення акцизу на продукцію тютюнових компаній.

За прогнозами компанії, в 2020 році загальний обсяг ринку тютюнових виробів в Україні скоротиться до 45,2 млрд. У першому півріччі ринок вже зменшився на 14%, оскільки курці переходять на нелегальні цигарки.

Через високий темп підвищення акцизів на тютюнові вироби ціна за пачку зростає швидше, ніж середній рівень доходу в Україні. Нелегальний продукт стає привабливим для курця - він коштує на порядок дешевше, оскільки з нього не платяться податки, зазначає Завалішина.

Втрати України від нелегального обігу тютюнових виробів становлять понад 4 мільярди гривень на рік. Податкова політика останніх років негативно вплинула на ринок тютюнових виробів і стала неефективним інструментом для отримання додаткових надходжень до бюджету.

За останні три роки легальний ринок тютюнових виробів скоротився на 32%, натомість торгівля нелегальними сигаретами збільшилася практично в 7 разів.

"Попри збільшення ставок акцизу в середньому на 25% в 2019 році, обсяг надходжень до бюджету в 2019 році залишився на рівні попереднього року. Починаючи з 2018 року не виконується план надходжень до державного бюджету: у 2018 році невиконання плану склало 5 млрд грн, а в 2019 - вже 14 млрд грн", - пояснює Завалішина.

За розрахунками "Імперіал Тобакко", до 2030 року ефективне зростання ставок акцизного збору на тютюнові вироби має бути на рівні 10% в рік. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію як на тютюновому ринку, так і з надходженнями до бюджету від тютюнової галузі.