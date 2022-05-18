Розтрата майна держкорпорації на суму $57 млн

Сьогодні, в п'ятницю 13-го, затримано голову правління підприємства ДПЗКУ - Андрія Власенка. Він звинувачується в підозрі присвоєння та розтрати держ. майна, а також зловживанні службовим становищем.
Національна поліція вранці 13 серпня затримала керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), який нібито намагався втекти з України. Його підозрюють у завданні збитків підприємству в розмірі $57 млн. Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.
Мабуть, мова йде про Андрія Власенка, який займає пост т.в.о. голови правління підприємства з листопада 2020 року. Чиновника спіймали в київському аеропорту "Жуляни".
"Таким чином він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом з ним затримали і його спільника", - додали в МВС.
Керівнику корпорації і власнику кількох товариств вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років і з конфіскацією майна.
Напередодні правоохоронці оприлюднили інформацію про викриття схем на ДПЗКУ. Посадові особи підприємства, за версією слідчих, продавали зерно за заниженими цінами і укладали невигідно дорогі страхові контракти. В результаті підприємство отримало мільйонні збитки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі