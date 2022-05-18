Розтрата майна держкорпорації на суму $57 млн

16:19 13 серпня Київ, Україна

Сьогодні, в п'ятницю 13-го, затримано голову правління підприємства ДПЗКУ - Андрія Власенка. Він звинувачується в підозрі присвоєння та розтрати держ. майна, а також зловживанні службовим становищем.