Ford розширює виробничі потужності

21:36 18 вересень Київ, Україна

Компанія Ford вирішила розширити завод з метою виробництва електропікапів. У планах Ford випустити нову модель в той же час, коли Tesla представить свій Cybertruck.



Компанія інвестує в розширення заводу River Rouge близько $700 млн і створить 300 робочих місць. Підприємство розташоване недалеко від штаб-квартири компанії в місті Дірборн, штат Мічиган.

"Ми робимо вибір залишатися тут... тому що віримо в стійку виробничу сферу в країні", - сказав президент Ford в Північній і Південній Америці і на міжнародних ринках Кумар Галхотра.

Електропікап F-150 буде мати більшу потужність і розганятиметься швидше, ніж аналогічні автомобілі, що працюють на бензині. При цьому його обслуговування обійдеться на 40% дешевше, повідомили топ-менеджери компанії.



Також Ford запустить виробництво нової версії стандартного пікапа F-150, оновивши його вперше за шість років.



Електрична версія пікапа надійде в продаж приблизно в той же час, коли на ринок надійдуть автомобілі інших підприємств, в тому числі електропікап Cybertruck від Tesla Inc.