Витрати українських політиків на рекламу у соціальних мережах

11:38 07 грудень Київ, Україна

У листопаді у соціальних мережах Facebook та Instagram для української аудиторії транслювалось 11,5 тис. рекламних публікацій політичного змісту. Загалом на їхнє просування було витрачено від $203 432 до $321 638. Про це повідомила Громадянська мережа Опора.



Серед десяти сторінок, з яких на просування політичного контенту було витрачено найбільшу кількість коштів, п'ять є офіційними сторінками українських національних політиків, одна – партії. Загальні їхні інвестиції становили $46182.



Більше рекламних публікацій у листопаді вийшло на сторінці партії «Слуга народу» – 450 повідомлень, на просування яких було витрачено майже $8 тис. Серед політиків активно використали платні промоінструменти соціальних мереж Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Олег Ляшко, Петро Порошенко та Ілля Ківа.



Більшість рекламних публікацій на сторінці Арсенія Яценюка анонсували Київський безпековий форум. Також політик рекламував фрагменти телепередач за своєю участю та власні позиції щодо державної політики безпеки.



У Володимира Гройсмана більшість повідомлень – це фрагменти телевізійних передач, де політик виступав із критичними коментарями щодо політики влади.



Петро Порошенко також рекламує власну позицію, здебільшого із зовнішньополітичних питань. Водночас на сторінці політика транслювалося одне з найдорожчих повідомлень місяця (вартістю $400-499) – заклик до парламентарів від «Європейської Солідарності».



На сторінці Іллі Ківи рекламу оплачує політична партія "Опозиційна платформа – За життя". Рекламний контент виходить російською, і пропонується для перегляду переважно жіночою аудиторією.



На сторінці Олега Ляшка опубліковано інше найдорожче повідомлення місяця, на рекламу якого було витрачено $400-499. Воно присвячене виступу політика в ефірі телеканалу НАШ. На відміну від більшості рекламодавців, Ляшко таргетує свої повідомлення переважно на чоловічу аудиторію.





