Витрати і доходи українців: короткий аналіз

Не зарплатою єдиною - українці знаходять додаткові джерела доходу, включаючи різного роду виплати і трансферти. Згідно з даними, у середньостатистичного українця зарплата становить всього 50% від доходу.

Заробітна плата становить лише половину від усіх доходів українців. Таким спостереженням поділилися в Держслужбі статистики. Доходи українців у другому кварталі поточного року склали 867,55 мільярда гривень, зарплати дорівнюють сумі в 394,22 мільярда (45,5%). Різна соціальна допомога склала 167,5 мільярдів гривень, змішаний дохід - 132,8 мільярда, соціальні трансферти - 114,4 мільярда гривень.

Що стосується витрат українців, то найбільше грошей було витрачено на купівлю товарів і послуг. На це пішло 88% від загальної суми доходів. Податки за досліджуваний період склали 69,9 мільярда, ще 15,05 мільярдів українці витратили на грошові вкладення і заощадження.

Варто відзначити, що в цей карантинний квартал картина витрат українців дещо змінилася. Зокрема, на 38,7% менше витратили в ресторанах і готелях. На 28% менше - на культуру і відпочинок, на 27,8 - на транспорт. Крім того, майже на 20% менше грошей українці витратили на покупку взуття і одягу, на 17,3 скоротилися витрати на освіту. На харчування і алкоголь витрачали майже так само, як і до карантину. А ось більше грошей в цей період пішло на різну побутову техніку і житло. На комуналку в цілому по країні витратили на 6,4% більше, ніж в першому кварталі 2020 року.Відзначимо, аналіз витрат американців за час жорсткого карантину показав, що вони почали витрачати в три рази більше на алкоголь. Зокрема, продажі алкоголю онлайн тільки за перший тиждень локдауна збільшилися на 42%