«Радехівський цукор» обіцяє хороший врожай цукрових буряків

11:18 15 липень Київ, Україна

Посіви цукрових буряків «Радехівського цукру» станом на 13 липня 2020 р знаходяться в фазі змикання міжрядь і активного нарощування листової поверхні і формування кореня. Середня вага кореня становить від 180 до 223 г залежно від регіону вирощування і термінів посіву, йдеться в повідомленні компанії. Крім того, вже сформована густота насаджень, яка становить 96 тис. Рослин на 1 га.

«Щодо проблем на полях, то це дуже велика кількість опадів особливо в Тернопільській області, які випали досить нерівномірно, від 50 до 100 мм на добу, що призвело до перезволоження грунту і підгнивання коренеплодів. Однак, незважаючи на всі погодні моменти, ми очікуємо високий урожай і вдалий сезон переробки цукрових буряків », - відзначають в компанії.