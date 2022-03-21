Рада та Кабмін - витрати на COVID

Коронавірус в Україні не щадить нікого: за останніми даними, на COVID перехворіли близько 60 народних депутатів, хворі були також серед членів уряду. Щоб убезпечити депутатів і чиновників, органи влади змушені витрачати сотні тисяч гривень на засоби захисту від коронавірусу. «Слово і діло» пропонує подивитися, скільки грошей витратили на маски та дезінфектори для Верховної Ради і Кабміну.

За даними системи ProZorro, в цьому році для українського парламенту закупили 81 тисячу одноразових медичних масок загальною вартістю 404,5 тис. грн (без урахування ПДВ). Крім того, для депутатів купили 650 літрів дезінфекційних засобів («СЕПТОЛ», «Софта», «ІНОЛ», «Аніосраб»). Це обійшлося в 162,1 тис. грн.

Для Кабінету Міністрів захисні маски не закуповували, тільки дезінфектори. 96,6 літра антисептика для рук (Healer, Protex), а також розпилювачі для них коштували всього 10 тис. грн.

Засоби індивідуального захисту купили також для Конституційного Суду України: 11 тисяч масок (68,7 тис. грн) і 9 тисяч дезінфекційних серветок (12,6 тис. грн). Нагадаємо, в Україні на початку квітня було створено Фонд боротьби з коронавірусом. «Слово і діло» писало про те, які прохання з регіонів про виділення коштів відхилив уряд.

Раніше Кабінет Міністрів виділив майже 540 млн грн на забезпечення шкіл засобами дезінфекції та масками.