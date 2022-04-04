Роботодавці Київської області сплатили 9 млрд ЄСВ

Пресслужба ГУ Державної податкової служби в Київській області повідомляє про приріст виплат єдиного внеску на 5%. За перші 10 місяців 2020 року в Фонд соціального страхування було сплачено майже 9 млрд гривень.

"Станом на 1 листопада 2020 року в фонди надійшло 8,7 мільярда гривень. Такий показник на 396 млн гривень перевищує суму, сплачену в січні-жовтні 2019 року", - зазначив в.о. начальника ГУ ДПС в Київській області Олександр Загорський.

Згідно з повідомленням, найбільші суми на реалізацію державних соціальних гарантій направили компанії і організації, зареєстровані в Білоцерківському районі - 1,6 млрд грн, Бориспільському та Києво-Святошинському районах - по 1,5 млрд грн.

Також глава податкової служби Київської області повідомив, що у вересні в результаті координації дій з Пенсійним фондом України в Київській області та виконавчою службою, борг по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зменшився на 16,1 млн грн. За період січень-серпень підприємства Київщини сплатили до державного бюджету майже 2 млрд грн податку на прибуток, збільшивши суму відрахувань на 15% або на 261 млн гривень.