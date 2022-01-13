Працівники терміналу EVT в Миколаєві завантажили найбільше в своїй історії судно

10:21 30 квітень Київ, Україна

Зерновий термінал Єврозовнішторг (EVT) портового оператора «ЄВТ Грейн» в Миколаєві встановив своєрідний рекорд. Працівники терміналу закінчили завантаження панамакса Georgia T. Це було найбільше судно за весь час роботи терміналу.

Його дедвейт - 80,41 тис. тонн, довжина - 229 м, ширина - 32,28 м.

Про це повідомляє пресслужба EVT на Фейсбук-сторінці компанії.

При перевалці зерна через причал було одночасно задіяно 2 судонавантажувальні машини. Це дозволило досягти більшої ефективності та скоротити час на обробку балкера даного класу.

«Термінал EVT приймає панамакси регулярно. У роботі з такими суднами для нас важливо звести до мінімуму час під завантаженням біля причалу. На початку 2021 року ми ввели в експлуатацію другу суднонавантажувальну машину NEUERO і інтенсивність обробки суден зросла вдвічі. За добу можемо вантажити близько 35-40 тис. тонн. Це найбільш конкурентний показник в акваторії Миколаєва», - зазначив директор портового оператора «ЄВТ Грейн» Сергій Гунько.

Біля причалу EVT на судно завантажили більшу частину суднової партії - 49 тис. тонн за 1,5 доби. Решту 22 тис. тонн було відвантажено на баржі для дозавантаження панамакса на рейді. Така практика обробки великотоннажних суден є поширеною для Миколаївського регіону через обмеження по осаду при проходженні БДЛК.

Всього балкер прийняв на борт 71 тис. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, на терміналі EVT змонтували два нових силоси. Раніше термінал EVT встановив рекорд перевалки зерна через склади.