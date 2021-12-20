Працювати до 80 років дозволить своїм співробітникам японська компанія

Японці відомі як нація довгожителів. Тому проблему нестачі працездатних кадрів в країні намагаються вирішити за рахунок літніх. Так, в якій торгують електронікою японська корпорація Nojima, вирішила дозволити своїм співробітникам, які працюють в мережі її магазинів, трудитися до 80 років. На думку видавництва Bloomberg , таким чином, компанія планує запобігти брак кадрів в майбутньому.

Повідомляється, що можливість працювати до 80 років отримають ті, хто цього захоче. Тим, хто вирішить залишитися на роботі після 65 років, запропонують щорічно продовжувати трудові договори.

"Право продовжити трудовий договір є у всіх 3000 співробітників компанії з Йокогами, включаючи продавців в магазинах", - йдеться в статті.

Компанія вважає, що цей крок допоможе їй довше використовувати знання і досвід старшого персоналу, а також уникнути проблеми нестачі персоналу.

Відомо, що населення Японії є найстарішим у світі - в 2006 році Японія стала першою країною в світі, у яких частка населення у віці 65 років і старше перевищила 20%.

Раніше повідомлялося, що рівень безробіття в Японії за травень виріс на 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем, до 2,9% від працездатного населення.