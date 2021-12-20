Працювати до 80 років дозволить своїм співробітникам японська компанія

Японці відомі як нація довгожителів. Тому проблему нестачі працездатних кадрів в країні намагаються вирішити за рахунок літніх. Так, в якій торгують електронікою японська корпорація Nojima, вирішила дозволити своїм співробітникам, які працюють в мережі її магазинів, трудитися до 80 років. На думку видавництва Bloomberg , таким чином, компанія планує запобігти брак кадрів в майбутньому.
Повідомляється, що можливість працювати до 80 років отримають ті, хто цього захоче. Тим, хто вирішить залишитися на роботі після 65 років, запропонують щорічно продовжувати трудові договори.
Компанія вважає, що цей крок допоможе їй довше використовувати знання і досвід старшого персоналу, а також уникнути проблеми нестачі персоналу.
Відомо, що населення Японії є найстарішим у світі - в 2006 році Японія стала першою країною в світі, у яких частка населення у віці 65 років і старше перевищила 20%.
Раніше повідомлялося, що рівень безробіття в Японії за травень виріс на 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем, до 2,9% від працездатного населення.
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