Робота за кордоном - куди їдуть українці

12:55 21 липень Київ, Україна

За два місяці літа пропозицій для українців по роботі за кордоном додалося. Фахівці відзначають, що цифра вакансій зросла приблизно на 20% - з 6700 до 8000 оголошень. Зарубіжні вакансії є привабливими для жителів України через різницю в оплаті.

"Українцям все частіше пропонують роботу за кордоном", - наголошується в повідомленні.

Які країни входять в топ-7 за кількістю вакансій для українців

У топ-7 країн за кількістю вакансій для українців входять: Польща (5526 запитів), Чехія (254), Німеччина (204), Росія (140), Литва (85), Білорусь (81), Латвія (51).

Президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив, що за 2019 рік українці перерахували в країну з-за кордону близько 12 млрд доларів.

"За даними Держстату, 42,7% українців заробляють (в своїй країні) близько 200 доларів без урахування податків. Мінімальна зарплата в Польщі - 600 євро. Тому така динаміка цілком зрозуміла: люди їдуть за кордон, щоб забезпечити себе і свої сім'ї ", - сказав він.

За даними соціологічних опитувань, лише 2,5% українців шукають роботу за кордоном через інтернет. Більшість же потрапляє в інші країни за рекомендаціями друзів і знайомих (69,5%).