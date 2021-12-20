Робота за кордоном - куди їдуть українці

За два місяці літа пропозицій для українців по роботі за кордоном додалося. Фахівці відзначають, що цифра вакансій зросла приблизно на 20% - з 6700 до 8000 оголошень. Зарубіжні вакансії є привабливими для жителів України через різницю в оплаті.
Які країни входять в топ-7 за кількістю вакансій для українців
У топ-7 країн за кількістю вакансій для українців входять: Польща (5526 запитів), Чехія (254), Німеччина (204), Росія (140), Литва (85), Білорусь (81), Латвія (51).
Президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив, що за 2019 рік українці перерахували в країну з-за кордону близько 12 млрд доларів.
За даними соціологічних опитувань, лише 2,5% українців шукають роботу за кордоном через інтернет. Більшість же потрапляє в інші країни за рекомендаціями друзів і знайомих (69,5%).
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