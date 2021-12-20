Робота в Україні: вакансії та зарплати

13:33 03 серпень Київ, Україна

Українці давно шукають високі зарплати і гідну роботу за кордоном. Це пов'язано з низьким рівнем ринку праці в країні і пошуком кращого життя. Наші журналісти проаналізували пропоновані в регіонах вакансії, а також зарплати. Зведення даних читайте нижче.

Згідно з даними порталів з розміщення вакансій, в липні роботодавці продовжували публікувати нові вакансії приблизно з тієї ж активністю, що і в червні. Однак в структурі попиту і пропозиції по роботі відбулися певні зміни.

Найбільше пропозицій у липні було зосереджено в Києві, Харкові, Дніпрі, а найменше - в Коломиї, Мукачевому, Ніжині, Маріуполі, Чернівцях та Ужгороді.

Найбільша кількість вакансій було розміщено в наступних сферах:

виробництво (на сьогодні є більше 5 тис. вакансій, що на 6% більше, ніж в червні);

оптова та роздрібна торгівля (більше 4,2 тис. вакансій, що на 5% більше, ніж в червні);

транспорт і логістика (більше 3,5 тис. вакансій, що на 9% більше, ніж в червні).

Серед роботодавців галузі виробництва найбільш затребуваними працівниками в липні стали пакувальники (від 7 тис. Грн), вантажники (від 8 тис. грн) і охоронці (від 4 тис. грн). На роботу в оптовій і роздрібній торгівлі найчастіше роботодавці шукали менеджерів з продажу (від 5 тис. грн), продавців-консультантів (від 5 тис. грн), продавців на ринки (від 4 тис. грн).

Галузь транспорту та логістики найбільше потребувала водіїв-далекобійників з виїздом за кордон (від 40 тис. грн), механіків (від 8 тис. грн) і диспетчерів (від 7 тис. грн).

Найменша кількість вакансій в липні було запропоновано претендентам в сферах юриспруденції, фінанси і банківська справа, дизайн.