Робота в Чехії для українців - що пропонують?

Європейські країни після зниження карантинних заходів стали активно шукати претендентів на українських просторах. Найчастіше - це вакансії на заводах і робочі місця для професійних водіїв.

Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження.

Яку роботу пропонують українцям в Чехії:

робочі на завод;

будівельники;

водії категорії С, Е;

зварювальники;

монтажники.

Яку роботу шукають українці в Чехії:

різнороби;

зварювальник;

покоївка;

електрик;

водій-далекобійник.

Відзначимо, через карантин і пандемію багато українських заробітчан повернулися в Україну. При цьому після відновлення економічної діяльності низка країн відкрили вакансії для співробітників з інших країн, в тому числі і України. Традиційно найбільш затребувана серед трудових мігрантів країна - Польща.