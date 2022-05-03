Робота в Чехії для українців - що пропонують?

Європейські країни після зниження карантинних заходів стали активно шукати претендентів на українських просторах. Найчастіше - це вакансії на заводах і робочі місця для професійних водіїв.
Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження.
Яку роботу пропонують українцям в Чехії:
- робочі на завод;
- будівельники;
- водії категорії С, Е;
- зварювальники;
- монтажники.
Яку роботу шукають українці в Чехії:
- різнороби;
- зварювальник;
- покоївка;
- електрик;
- водій-далекобійник.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі