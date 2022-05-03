Робота в Чехії для українців - що пропонують?

12:00 07 грудня Київ, Україна

Європейські країни після зниження карантинних заходів стали активно шукати претендентів на українських просторах. Найчастіше - це вакансії на заводах і робочі місця для професійних водіїв.

Фото: Украинцев ждут как рабочую силу в Европе

Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження.

Яку роботу пропонують українцям в Чехії:

  • робочі на завод;
  • будівельники;
  • водії категорії С, Е;
  • зварювальники;
  • монтажники.

Яку роботу шукають українці в Чехії:

  • різнороби;
  • зварювальник;
  • покоївка;
  • електрик;
  • водій-далекобійник.
Відзначимо, через карантин і пандемію багато українських заробітчан повернулися в Україну. При цьому після відновлення економічної діяльності низка країн відкрили вакансії для співробітників з інших країн, в тому числі і України. Традиційно найбільш затребувана серед трудових мігрантів країна - Польща.