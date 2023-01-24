П'ять обленерго оштрафовано за "недотримання графіків відключень"

16:49 24 січня Київ, Україна

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала п'ять обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії". Рішення про накладення штрафів на ДТЕК Київські електромережі та Одеські електромережі було ухвалено на засіданні комісії 24 січня.

Ще три обленерго – Вінницяобленерго, Волиньобленерго та Чернівціобленерго – отримали аналогічні штрафи минулого тижня.

На наступні засідання перенесено питання щодо штрафів для Львівобленерго, Тернопільобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року росія почала масовано атакувати Україну ракетами та дронами. Основною метою стали об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих терористичних атак в енергосистемі України виник серйозний дефіцит потужностей, через що по всій країні регулярно проводяться планові та аварійні відключення світла.