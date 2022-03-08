Пуск першого енергоблоку БелАЕС запланований на кінець 2020 року

11:46 11 жовтень Київ, Україна

Білорусь приєдналася до країн-користувачів атомної енергетики. За інформацією агентства БЕЛТА, Міністерство енергетики заявило про запуск ланцюгової реакції на першому енергоблоці Білоруської атомної електростанції (БелАЕС). Для перевірки надійності системи ядерно-фізичного контролю та ядерної безпеки, реакторна установка виведена на мінімально контрольований рівень потужності.

"Відповідно до графіка спорудження БелАЕС, на першому енергоблоці успішно запущена ланцюгова реакція, реакторна установка виведена на мінімально контрольований рівень потужності", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що було покладено початок життєвого циклу реактора.

Найближчим часом на першому енергоблоці проведуть комплекс досліджень, які дозволять підтвердити надійність всієї системи ядерно-фізичного контролю та ядерної безпеки реакторної установки. Наступним етапом стане енергетичний пуск першого енергоблоку з увімкненням в енергосистему Білорусі.

Нагадаємо, 20 серпня завершилося завантаження ядерного палива в реактор першого енергоблоку БелАЕС. Воно було вироблено в РФ на Новосибірському заводі хімконцентратів. Рівень збагачення варіюється від 1,3% до 4,4%.

Білоруська АЕС з двома реакторами ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт будується за російським проєктом АЕС-2006 поблизу Островця Гродненської області. Генеральним підрядником виступає держкорпорація Росатом.

Енергоблоки покоління 3+ мають поліпшені техніко-економічні показники. Енергетичний пуск першого енергоблоку з увімкненням в енергосистему країни планується в IV кварталі 2020 року. Введення другого енергоблоку передбачене в 2022 році.