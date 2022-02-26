ПБГ "Ковальська" (Київ) збільшує відвантаження бетону - гендиректор

Для добре налагодженого бізнесу карантин не став на заваді. Так, київська промислово-будівельна група (ПБГ) "Ковальська" тільки за квітень цього року практично в два рази збільшила відвантаження бетону в порівнянні з квітнем минулого року, перевиконавши план на 24%. Про це повідомив генеральний директор групи Сергій Пилипенко.
За його словами, обсяг реалізації бетону в квітні перевищив березневі показники на 43% і став рекордним за останні три роки.
Пилипенко зазначив, що в порівнянні з минулорічним весняним локдауном, коли просідання споживання бетону склало 40%, в 2021 році очікування були більш оптимістичні.
Згідно з даними ПБГ, за підсумками 2020 року споживання бетону в Україні зросло на 8-9%, в Києві - на 5%. При цьому обсяги споживання в другому півріччі минулого року перевищили показники аналогічного періоду 2019 року, зазначив експерт.
ПБГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Є провідним виробником будівельних матеріалів, девелопером та забудовником країни. Об'єднує два кар'єри і дев'ять заводів-виробників будматеріалів, які відомі в Україні під брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek, "Ковальська Граніт".
Крім цього, до групи входить "Ковальська Нерухомість", яка займається будівництвом житлових об'єктів в Києві.
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