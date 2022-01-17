Провайдер De Novo повідомив деталі збою, через який впала Дія

08:45 02 травень Київ, Україна

Вчора була оприлюднена причина тимчасової відсутності доступу до сервісів, пов'язаних з державними програмами. Як повідомляє Liga.Tech, деякий час провайдер De Novo помічав збої в роботі хмарного сервісу G-Cloud, які потягли за собою тимчасову недієздатність таких сервісів, як Дія, Helsi і Prozorro, які користувалися послугами сервісу.

Причиною аварії виявився збій в роботі гіпервізора віртуальної мережі, який призвів до часткової або повної втрати мережевого зв'язку між віртуальними машинами через внутрішні мережі віртуальних датацентрів. Частина віртуальних машин тимчасово втратила доступ до дискової підсистеми.

У компанії відзначають, що це перший великий збій за 10 років. Американська VMware, на боці якої стався збій, проводить розслідування інциденту, однак за попередніми результатами, збій не був кібератакою, а мав всі ознаки технічної поломки.

В De Novo стверджують, що дані клієнтів і їхні IT-системи не постраждали. Постраждалим від збою компаніям провайдер виплатить компенсації.