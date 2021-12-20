Промислова криза України - хто винен?

11:00 23 липень Київ, Україна

В Україні відзначається загальна тенденція економічного падіння. Це відчутно у всіх галузях, включаючи промислову. Скорочення виробництва і штату, негативна динаміка і відсутність рішення з питань - все це посилює наслідки коронакрізіса.

У червні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,6% в порівнянні з червнем 2019 року. При цьому в червні промислове виробництво зросло на 4,1% в порівнянні з травнем 2020 року. В цілому ж за перше півріччя 2020 року падіння промислового виробництва становить 8,3%, підрахували у Державній службі статистики.

Зокрема, за півроку в переробній промисловості виробництво скоротилося на 9,6% в порівнянні з січнем-червнем 2019 року, в добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 6,3%.

Варто також враховувати, що падіння ВВП позначиться на рівні життя українців. При цьому, за найбільш песимістичними прогнозами економістів, зниження ВВП в 2020 році може перевищити 15%, як в 2015 році.

Експерти відзначають, що падіння промисловості в Україні сповільнюється після пом'якшення карантину, проте динаміка все одно негативна. Така ситуація виникла через накопичені в галузі проблем, але посилив її коронакрізіс. До слова, спікер парламенту Дмитро Разумков порівняв економічні наслідки коронавируса зі збитком, який завдала Друга світова війна.