Промислові показники Києва знизилися на 7%

Головне управління статистики Києва опублікувало дані про промислове виробництво столиці України. Згідно з цифрами, вироблення скоротилося на 7%. При цьому експерти відзначають зростання добувної промисловості та розробки кар'єрів - 26%

За період січень - жовтень 2020 року до аналогічного періоду 2019 року індекс промислової продукції в цілому склав 93,1%.

Так, переробна промисловість в цілому показала скорочення показників по переважній більшості напрямків, крім машинобудування. Тут зростання склало більше ніж 23%. В цілому ж сфера переробної промисловості показала падіння на 7,5%.

У той самий час видобувна промисловість і розробка кар'єрів показала зростання на 26,7%. Що стосується сфери постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря, то тут показники за вказаний період впали на 4,7%. Індекс промислового виробництва в столиці за підсумками 10 місяців поточного року склав 94,9% до аналогічного періоду 2019 року. За підсумками ж першого півріччя індекс промвиробництва в Києві становив 91,5% до аналогічного періоду минулого року.