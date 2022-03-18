Промислове виробництво в Україні скорочується - Держстат

Промислове виробництво в Україні стрімко скорочується. Згідно з даними Державної служби статистики України, зниження вироблення відбулося на 7%. Це за період січень-вересень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Згідно з інформацією Держстату, в галузях скорочення було таким:

в добувній промисловості і розробці кар'єрів - 4,6%,

переробній промисловості - 8,6%,

постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - 4,8%.

Слід зазначити, що у вересні 2020 року обсяги промислового виробництва скоротилися на 5,4% в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. При цьому в порівнянні з серпнем 2020 року промислове виробництво у вересні збільшилося на 1,4%.

Нагадаємо, що в Державній службі статистики зробили аналіз, щоб визначити тенденції для цін на харчові продукти в Україні. Так, у вересні поточного року було відзначено як подорожчання, так і здешевлення.

У групі продуктів, які подорожчали - яблука, морква, гречана крупа, яка стала в нашій країні незамінною в будь-які складні часи. Також подорожчали і сигарети, алкогольні напої (горілка, коньяк і пиво - в середньому з 0,3% до майже 2%).

Протягом серпня 2020 року було зафіксовано падіння промислового виробництва більш ніж на 5%. Точна цифра - 5,3%, якщо говорити про некоректований ефект календарних днів, та 4,2, якщо говорити про скоригований. Порівняння проводилося з серпнем 2019 року.