Промінвестбанк збитковий за результатами 3 кварталів 2020 року

Чистий збиток Промінвестбанку (ПІБ, Київ) за підсумками січня-вересня 2020 року склав 652,06 млн грн, в той час, як за аналогічний період 2019 року банк отримав 1,096 млрд грн чистого прибутку.

Чистий збиток банку за третій квартал склав 432,85 млн грн, в той час, як за аналогічний період минулого року було зафіксовано чистий прибуток в розмірі 370,45 млн грн.

Чисті комісійні доходи за дев'ять місяців склали 49,8 млн грн, що в 2,5 раза менше, ніж в першому півріччі 2019 року. Чистий процентний дохід "Промінвестбанку" за дев'ять місяців скоротився в 2,3 раза до аналогічного періоду минулого року - до 283,2 млн грн.

Активи банку за звітний період виросли на 1,8% - до 7,22 млрд грн, грошові кошти та їхні еквіваленти - в 1,5 раза, до 1,16 млрд, у той час, як кредити клієнтам скоротилися на 2,3%, до 3,96 млрд грн. Зобов'язання зросли на 19,7% - до 4,7 млрд грн, а резерви під зменшення корисності інших активів - на 26%, до 3,6 млрд грн. Власний капітал з початку року скоротився на 20,7% - до 2,5 млрд грн. Статутний капітал зберігся на рівні 50,9 млрд грн.