Прокуратура веде слідство проти КО "Київзеленбуд"

19:30 12 травень Київ, Україна

Пресслужба прокуратори міста Київ опублікувала інформацію про низку обшуків в КО "Київзеленбуд". Також здійснювалися обшуки в компаніях-підрядниках, які працювали на замовлення з компанією. Слідство ведуть щодо розкрадання грошей і відхилення від сплати податків. Сума передбачувано прихована від держави - понад 30 млн гривень.





За даними слідства, троє підрядників (ТОВ "Євротехнології Груп", ТОВ "Будмонтажсервіс 1" і ТОВ "Промбудмеханізація") виконували роботи по будівництву і реконструкції парків Наталка, Совки, Веселка, Куренівський та інших. "У змові з чиновниками Київзеленбуду" вони надавали реквізити компаній з ознаками фіктивності, що дозволяло ухилятися від оподаткування, відзначили в прокуратурі.

"Зазначені підрядні організації, діючи в змові з посадовими особами Київзеленбуду, відзначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах", - заявили в прокуратурі.

Обшуки провели з метою пошуку первинних фінансових документів і фіксації даних про обставини вчинення злочинів. Справа проходить за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). У Київзеленбуді заявили, що сприяють правоохоронцям і надають всю необхідну інформацію.