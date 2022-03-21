Будівельна сфера розвивається після карантину, на що вказують цифри експертів. Так, виробництво будівельних матеріалів зросло на 18%. Згідно з порівняльним даними з серпнем 2020 року, експерти бачать поліпшення і прогрес.

А якщо порівняти показники у вересні 2019 і в вересні 2020-го, то в поточному році продукції будівельного напрямку було виготовлено на 12,5% більше. Прем'єр-міністр України підкреслив, що такі показники стали наслідком роботи президентської програми «Велике будівництво».

Будівництво різних інженерних споруджень, ремонт доріг і шкіл, зведення нових будівель - все це вимагає різної продукції будівельного спектра, а отже, сприяє нарощуванню потужностей в галузі.

Раніше повідомлялося, що контролювати будівництво будуть приватники. Уряд збирається передати функції контролю за будівельною галуззю в руки приватного бізнесу: зараз аналогічну функцію виконують чиновники. Таку пропозицію ініціювала Національна рада реформ.