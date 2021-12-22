Виробництво Шебелинського НПЗ збільшилося на 3 тис тонн

Початок 2021 року на виробництві Шебелинського заводу з переробки конденсату та нафти став більш продуктивним, ніж аналогічний період 2020 року. Так, виробництво зросло майже на 16%. В еквіваленті продукції - це до 24 тисяч тонн.

Як повідомили на підприємстві, в той самий час НПЗ скоротив виробництво бензину на 6,9% (на 2,6 тис. тонн) - до 35 тис. тонн, передає Інтерфакс-Україна. Виробництво скрапленого природного газу (LPG) за перший квартал зросло на 2,3% (на 0,9 тис. тонн) у порівнянні з січнем-березнем 2020 року - до 40,1 тис. тонн.

В тому числі в березні виробництво дизпалива склало 7,5 тис. тонн, бензинів - 13,1 тис. тонн, LPG - 12,7 тис. тонн. Як повідомлялося, Шебелинський НПЗ в 2020 році скоротив переробку нафтової сировини на 10,6% (на 50,2 тис. тонн) у порівнянні з 2019 роком - до 422,5 тис. тонн.

Шебелинський НПЗ у 2020 році знизив виробництво бензину на 6,3% (на 9,4 тис. тонн) - до 139,7 тис. тонн, дизпалива - на 14,8% (на 13,1 тис. тонн), до 75,2 тис. тонн, мазуту - на 39,1% (на 15,1 тис. тонн), до 23,5 тис. тонн. Крім того, виробництво LPG в 2020 році склало 144 тис. тонн.

Шебелинський НПЗ належить АТ "Укргазвидобування", 100% "дочці" НАК "Нафтогаз України", входить в нафтовий дивізіон групи. У нафтовий дивізіон також входять Яблунівське відділення з переробки газу (ВПГ), технологічний цех стабілізації конденсату (ТЦСК) "Базилівщина", а також три установки підготовки газу: Тимофіївське, Юліївське і Солохівське ВПГ. З 2018 року продукція ШНПЗ реалізується на ринку під брендом Šhebel.