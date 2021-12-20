Виробник Mercedes обіцяє виплатити своїм співробітникам по €6 тис

11:52 17 грудень Київ, Україна

Німецький концерн Daimler, який володіє автомобільною маркою Mercedes , заплатить співробітникам рекордну премію.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.



За підсумками 2021 року робітники компанії отримають по €6 тис. За курсом на 17 грудня 2021 року, це приблизно 184,8 тис. грн. В Україні, за даними Кабміну, наразі офіційна середня зарплата на місяць – близько 14,2 тис. грн. А за рік середньостатистичний українець заробляє 170,4 тис. грн.



Тобто як бонус за успішну роботу працівники Mercedes отримають більше, ніж умовний українець заробляє за рік. Щоправда, гроші отримають лише працівники підприємств Німеччини.



У Mercedes кажуть, що близько 100 тис. співробітників отримають премії разом із своїми звичайними зарплатами за лютий 2022 року.



За перші дев'ять місяців 2021 року Mercedes-Benz продав 1,6 млн автомобілів по всьому світу, покращивши торішній показник на 3%.



Daimler відомий як один із найщедріших автовиробників, коли справа доходить до щорічних премій. У 2020 році німецький концерн один із небагатьох у світі надав своїм працівникам «коронавірусний» бонус, як компенсацію за «особистий та економічний тягар». А нинішній бонус автовиробник називає взагалі рекордним.