Програма часткового безробіття для ФОП (ФОП)

12:13 04 серпень Київ, Україна

В Україні уряд намагається допомогти людям, що втратили роботу в період кризи. Тому Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства готове фінансувати виплати по частковому безробіттю. На цю процедуру виділено 1,8 млрд гривень. Згідно з даними заявки подало 357 тис. Працівників, в тому числі 174,5 тис. ФОП.

Відзначається, що роботодавці станом на 4 серпня подали понад 216,7 тис. пакетів документів на участь у програмі по частковому безробіттю, з них понад 188 тис. - від фізосіб-підприємців.

"Слід зазначити, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинився", - вказало міністерство.

За його даними, в квітні статус безробітного отримали 149 тис. Чол., В травні - 97 тис., В червні - 75 тис., В липні - 68 тис. чол. Всього за час карантину як безробітні зареєструвалися 395 тис. Чол., А працевлаштовані 222 тис. зареєстрованих безробітних.