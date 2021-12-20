Програма «5-7-9%» буде доступна для невеликих ФОПів

Програма лояльних кредитів «5-7-9%» доступна для макропозичальників. У свою чергу Фонд розвитку підприємництва планує залучити і мікропозичальників. Для цього необхідно створити лояльні умови і для невеликих ФОПів в Україні.

Коло позичальників в рамках програми «5-7-9%» істотно розшириться: дешеві кредити будуть доступні ФОПам, які зараз фінансують бізнес дорогими бланковими позиками. Про це заявив представник ФРП Валерій Майборода під час круглого столу на FinClub. Як відзначають у Фонді розвитку підприємництва, в перспективі кредити «5-7-9%» зможуть оформляти ФОПи, які зараз фінансуються дорогими бланковими кредитами обсягом до 200 000-300 000 гривень.

Додаткові витрати ФРП в рамках даної ініціативи будуть незначними, каже Валерій Майборода, проте кількість таких позичальників у провідних банках велика, і Фонд має намір спростити для них звітність в рамках програми «5-7-9%». Так, відзначають в ФРП, дане питання ще буде детально обговорюватися з Нацбанком.

«Це вагомий потенціал для збільшення кількості учасників програми», - говорить представник Фонду.

Згідно з оцінкою Валерія Майбороди, коло позичальників за програмою «5-7-9%» може бути істотно розширене: мова йде про 20 000-25 000 кредитів.