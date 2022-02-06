Прогноз затребуваності професій в Україні до 2025 року

Попит на професії змінюється в Україні кожні 5 років. За прогнозами аналітиків, найпопулярнішими професіями до 2025 стануть ті, що пов'язані з агросектором, IT, захистом навколишнього середовища, продажем, роботою з персоналом. Не впаде попит і на робочі спеціальності, включаючи авторемонт.
Менеджери з продажу, з персоналу, маркетологи, юристи - це так звані синтетичні фахівці, які самі нічого не виробляють. Але такі професії будуть затребувані завжди, говорить старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович.
У свою чергу IT-сектор залишається найбільш перспективною сферою - як по зарплатах, так і за кількістю вакансій. "Найбільш затребуваний напрямок, який буде актуальний протягом наступних 5-10 років, - це, безперечно, IT. Сфера багатогранна, тому компаніям потрібні всі: від розробників ПЗ до обслуговувачів IT-інфраструктури. Зарплати тут найцікавіші: дохід хорошого фахівця можна порівняти з зарплатою керівника вищої ланки з інших сфер", - говорить бізнес-експерт Сергій Сароян.
При цьому є один нюанс. Навчання за такими спеціальностями в Україні поки не сучасне, тому майбутнім фахівцям радять вирушати за знаннями за кордон.
Популярною буде сфера послуг і робочі спеціальності. В першу чергу, завжди будуть затребувані фахівці в індустрії краси.
Крім того, будуть потрібні психологи. Ця професія навряд чи буде високооплачуваною, але без роботи через п'ять років такі фахівці не залишаться.
Крім того, не зникне і попит на робітничі професії в Україні. Особливо будуть потрібні фахівці з ремонту автомобілів. Йдеться, в першу чергу, про тих, хто буде добре розуміти електроніку і якісно ремонтувати прості поломки в автомобілях.
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