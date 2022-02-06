Прогноз затребуваності професій в Україні до 2025 року

Попит на професії змінюється в Україні кожні 5 років. За прогнозами аналітиків, найпопулярнішими професіями до 2025 стануть ті, що пов'язані з агросектором, IT, захистом навколишнього середовища, продажем, роботою з персоналом. Не впаде попит і на робочі спеціальності, включаючи авторемонт.

Менеджери з продажу, з персоналу, маркетологи, юристи - це так звані синтетичні фахівці, які самі нічого не виробляють. Але такі професії будуть затребувані завжди, говорить старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович.

"Великі компанії заходять на ринок України і хочуть зайняти частку ринку. Якісних співробітників завжди будуть забирати в компанії на високі оклади. Пандемія в цьому випадку зажадає від цих фахівців готовності змінювати свій робочий уклад і підтримувати стабільність роботи компанії (навіть моральний дух)", - пояснив фахівець.

У свою чергу IT-сектор залишається найбільш перспективною сферою - як по зарплатах, так і за кількістю вакансій. "Найбільш затребуваний напрямок, який буде актуальний протягом наступних 5-10 років, - це, безперечно, IT. Сфера багатогранна, тому компаніям потрібні всі: від розробників ПЗ до обслуговувачів IT-інфраструктури. Зарплати тут найцікавіші: дохід хорошого фахівця можна порівняти з зарплатою керівника вищої ланки з інших сфер", - говорить бізнес-експерт Сергій Сароян.

При цьому є один нюанс. Навчання за такими спеціальностями в Україні поки не сучасне, тому майбутнім фахівцям радять вирушати за знаннями за кордон.

За словами Берковича, на Заході вже кілька років дуже модним є біохакінг - що прийде і в Україну. "Екологи будуть дуже важливі. Недарма багато компаній вказують в своїх звітах екологічність, і це є тригером для вибору покупки акцій. З огляду на побоювання світу щодо впливу майнінгу криптовалют на екологію, можна чекати, що цей напрямок і фахівці будуть розвиватися в майбутні роки", - пояснює експерт.

Популярною буде сфера послуг і робочі спеціальності. В першу чергу, завжди будуть затребувані фахівці в індустрії краси.

Крім того, будуть потрібні психологи. Ця професія навряд чи буде високооплачуваною, але без роботи через п'ять років такі фахівці не залишаться.

"В країні культура розвивається, незважаючи на страшні періоди життя людей після 2014 року, включаючи воєнний час і кризу пандемії. Відкривається все більше центрів з психологічним ухилом, наприклад, на розуміння дітей або на психологічне дозвілля. Як інструктори з йоги стали звичним явищем в нашій країні, так і психологи будуть потрібні", - зазначає Беркович.

Крім того, не зникне і попит на робітничі професії в Україні. Особливо будуть потрібні фахівці з ремонту автомобілів. Йдеться, в першу чергу, про тих, хто буде добре розуміти електроніку і якісно ремонтувати прості поломки в автомобілях.