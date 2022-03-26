Прогноз з авіаперевезень - відновлення не раніше, ніж через 5 років

Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала прогноз про стан авіаперевезень на період з 2020 по 2025 роки. Прогноз розвитку можна переглянути на сайті Євроконтролю.

Так, прогноз заснований на трьох основних сценаріях. У самому оптимістичному з них прогнозується, що до 2024 року трафік повернеться до рівнів 2019 року. Це станеться за умови, що вакцина від COVID-19 стане широко доступною для мандрівників вже до літа 2021 року.

Згідно з другим сценарієм, найбільш ймовірним, трафік 2024 складе всього 92% від докарантинних показників. Так буде, якщо вакцина стане широко доступною для мандрівників до літа 2022 року. При цьому, трафік повернеться до рівня 2019 року тільки в 2026 році. Найбільш песимістичний сценарій передбачає відсутність вакцини або її неефективність. В такому випадку трафік в 2024 році складе 75% від докарантинних показників і не досягне показників 2019 до 2029 року.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що напевне наявність коронавірусу можна підтвердити тільки шляхом проведення відповідного аналізу в лабораторних умовах. Раніше така дискусія виникла на тлі схожості симптомів між грипом і коронавірусом.