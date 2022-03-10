Прогноз планового врожаю в Україні скоротили на 8 млн т

Погодні умови в Україні в цьому році були не на руку аграрному сектору. Прогноз валового врожаю експерти скоротили на 8 мільйонів тонн.

В Україні валовий збір врожаю зернових і олійних культур в 2020/2021 знижений з 95,6 млн т до 87,5 млн т через несприятливі погодні умови для врожаю пізніх зернових культур, а прогноз експорту в поточному сезоні знижений з 56,3 до 53, 9 млн тонн. Такі дані в своєму жовтневому звіті публікує Українська зернова асоціація.

За інформацією УЗА, істотно зменшено показник прогнозу врожаю кукурудзи, оскільки несприятливі погодні умови в серпні і вересні поточного року негативно вплинули на її врожайність, хоча загальний об’єм врожаю залишається досить високим. Так, обсяг виробництва кукурудзи прогнозується на рівні 32500000 т в порівнянні з вересневим прогнозом - 35300000 тонн. При цьому експорт кукурудзи прогнозується на рівні 27200000 т (раніше - 29 млн тонн).

Також значно знижено прогноз валового врожаю соняшнику - з 16,1 млн т до 12,9 млн т шляхом зниження врожайності з прогнозних 2,5 т/га до 2 т/га через несприятливі погодні умови.

Крім того, УЗА в новому звіті провела уточнення оцінки обсягів врожаю пшениці - показник знижений з 26,6 млн т до 25,3 млн тонн. При цьому оцінка експорту пшениці залишається на рівні 17,5 млн т, як і було домовлено в Меморандумі між учасниками ринку і Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Зниження зазнав також показник виробництва ячменю - 8 млн т (у вересневому звіті оцінка була 8,3 млн т) і його експорту - 4,2 млн т (у вересневому звіті - 4,5 млн тонн).