Прогноз курсу гривні від бізнесу далекий від оптимізму

Вчора, 16 липня був опублікований звіт «Ділові очікування підприємств України від Національного банку» за II квартал 2020 року. Згідно даних цього звіту, велика частина українських бізнесменів не очікує зміцнення гривні. На їхню думку, через рік курс гривні до долара буде триматися на рівні 28,28 грн / долар. Лише 5% з них сподіваються на підвищення курсу національної валюти.

Так, в порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу погіршилися. У I кварталі 2020 року, бізнес прогнозував курс 26,01 грн / долар, в IV кварталі 2019 року - 27,43 грн / долар, в III кварталі 2019 року - 27,96 грн / долар.

При цьому 68,2% керівників очікують зростання курсу долара, 5% - зниження, а 26,9% - стабільного курсу.

Чергове опитування НБУ було проведено з 4 травня до 3 червня 2020 року серед керівників 691 підприємства. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямками діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Також, бізнес не очікує швидкого поліпшення показників своєї діяльності, незважаючи на пом'якшення ряду обмежень.

Нагадаємо, сьогодні НБУ знову опустив курс гривні щодо долара та євро.