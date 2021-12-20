Професії майбутнього - Future of Jobs 2020

Чи готова українська молодь до змін на ринку праці? Згідно зі звітом Всеукраїнського економічного форуму Future of Jobs 2020, більшість професій зникне і трансформується до 2025 року. Прогнозують, що зникне 85 млн робочих місць, натомість з'явиться 97 млн нових.

Career Hub, експертна платформа з кар'єрного розвитку від Центру «Розвиток КСВ», провела масштабне національне онлайн-опитування молоді про бачення майбутнього роботи в січні-лютому 2021 року. У ньому взяли участь 1 227 осіб у віці від 14 до 35 років з усіх куточків України.

Молоді люди в онлайн-опитуванні від Career Hub відзначають, що галузі, які в світі мають найбільшу перспективу розвитку та інноваційності в майбутньому, це:

ІТ (70,2%);

фармацевтика та охорона здоров'я (47,8%);

сфера послуг (37,6%);

енергетика (35,9%).

Зате пріоритетними для України до 2030 року вважають:

агропромисловість (52,8%);

ІТ (50,4%);

харчову промисловість (36,4%);

енергетику (34,7%).

Які ж професії зникнуть, будуть існувати і з'являться в цих областях?

Молодь вважає, що можуть зникнути ті професії, які легко автоматизувати, замінити роботами або іншими технологіями. Залишаться ті професії, які вимагають творчості (тут згадуємо про навички - креативність, інноваційність, оригінальність) і розумових здібностей (не забуваємо про аналітичні вміння, критичне мислення та інновації).

У той самий час молоді люди переконані, що всі професії важливі і потрібні по-своєму, тому говорити про повне зникнення не варто, адже більшою мірою зникає зміст певних професій, і оновлюється, адаптований до нових умов. Це свідчить про кроссекторальність як важливий тренд професій майбутнього.

До речі, молодь відзначає, що серед інновацій, які будуть переважати в 2030 році, саме кроссекторальність - поєднання технологій з іншими сферами (53,8%) - йде другою після штучного інтелекту (58,6%). Звичайно, більшість молоді вважає, що майбутні професії будуть пов'язані так чи інакше з ІТ. «ІТ - це кроссфера, яка підсилює кожну галузь, щоб та ставала більш прогресивною і досконалою, створює нові креативні рішення», - вважає респондентка опитування з Черкаської області.