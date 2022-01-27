Проект USAID вибрав нові компанії Сходу України для співпраці

17:15 27 січень Київ, Україна

Проект USAID "Економічна підтримка Східної України" розпочав співпрацю з другою групою виробничих компаній Сходу України. Головними завданнями співпраці є розширення ринків збуту, посилення стійкості бізнесу та стратегічний розвиток підприємств.. Серед компаній – підприємства сільськогосподарського, машинобудівного та споживчого напряму.

Це виробник газових кухонних плит Greta (Дружківка, Донецька область), підприємство Енергомаш (Слов'янськ, Донецька область), обладнання для високовольтних ліній, що виробляє, виробник біодобрив Гермес (Краматорськ, Донецька область), компанія з виготовлення індукційних печей "Термоліт" (Мелі область), виробник гідроциліндрів "Агро майстер плюс" (Мелітополь, Запорізька область), виробник плазмових та газокисневих різаків, конвеєрів, ремонт сільгосптехніки різної складності "Успіх-Плюс 2012", "Аероміх" - виробник машин для зерноочищення (Кременна, Луганська , "Діанівська птахофабрика" - підприємство, яке вирощує на продаж курей (Вілнівський район, Донецька область), виробник сільгоспобладнання "Виробництво посиленої техніки" (Оріхів, Запорізька область).

З кожною компанією працюватиме консультант. Разом з представниками компанії та фахівцями Проекту USAID залучені консультанти проведуть бізнес-діагностику цих підприємств та будуть цілеспрямовано працювати над усуненням вузьких місць у бізнесі, покращенням операційного управління, посиленням та розвитком команд. Також передбачається навчання розробці стратегій розвитку та практична реалізація бізнес-стратегій.