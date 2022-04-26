Продаж української землі: чиї землі користуються підвищеним попитом

08:25 25 липня Київ, Україна

Завершилися суперечки і битви за прийняття закону про продаж української землі. Вже з 1 липня закон про ринок землі набув чинності. Про перші підсумки роботи цього ринку повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства України.



За даними міністерства, з 1 липня в Україні вже укладено 1 757 угод про продаж. Площа земель, за якими зареєстровані угоди, становить 2763 га.



Відзначається, що найпопулярнішою областю серед покупців виявилася Полтавська - там було продано 515,9 га землі. На другому місці топу областей Харківщина - 351,4 га. Закриває трійку лідерів Вінницька область - 242,9 га.



За цей час 4067 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Кількості заяв досягла 4549, з них 4024 погоджено, 525 в черзі на розгляд, по 433 отримано відмову.