Продаж ПриватБанку можливий через 2 роки - Гелетій

Представники Національного банку України розповіли, як уряд планує продати один з найбільших банків країни. За словами заступника глави НБУ, це станеться не раніше, ніж через рік-два. Юрій Гелетій пояснює такі терміни тим, що перед продажем необхідно врегулювати всі питання, включаючи судові позови.

Представник НБУ повідомив, що на цей момент тривають судові процеси з колишніми власниками банку і назвав головну мету держави - безумовний вихід з капіталу держбанків, істотне скорочення частки. Також заступник глави НБУ нагадав, що буде здійснена і приватизація державного Ощадбанку. Однак є важлива умова.

Гелетій пояснив, що для Ощадбанку ключовим є продовження співпраці з Європейським бюро реконструкції і розвитку (ЄБРР), але для цього потрібно виконати низку попередніх заходів з української сторони, а саме членство Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

А для цього потрібно вирішити питання платоспроможності фонду.

"Позиція Нацбанку тут чітка: врегулювати все на рівні одного законопроєкту. Якщо це буде зроблено - Ощадбанк буде приєднаний до фонду і станеться реструктуризація боргів фонду перед Міністерством фінансів - я сподіваюся, що це істотно прискорить співробітництво між Ощадбанком і ЄБРР", - розповів Юрій Гелетій.

Відзначається, що Кабінет Міністрів вирішив розробляти два окремі законопроєкти, а НБУ розраховує на їхнє об'єднання.