Продаж алкоголю в Україні скоротиться через локдаун

Економічний експерт Олександр Охрименко зазначив, що карантин вихідного дня негативно відобразиться на економічній ситуації багатьох підприємств. При цьому продаж алкогольних напоїв скорочується через закриття барів і ресторанів.

"Все-таки хто купував алкоголь, той і буде його купувати. Це не обмежує покупку, тому що харчові та алкогольні магазини працюють, в цьому плані це не проблема. Але це, звичайно, позначиться на ресторанному бізнесі. Навіть якщо брати, скільки алкоголю продається в ресторанах, то впадуть продажі у вітчизняних виробників на 10-15%", - зазначив економіст.

Охрименко також вважає, що хоча критична маса українців все ж ходить в ресторани менше, ніж середньостатистичні європейці, проте, карантин вихідного дня не може не відбитися негативно на національних виробниках алкоголю.