Проданий ще один завод «Укрспирту»

Ще одне підприємство «Укрспирту» було продане з аукціону Фонду державного майна України. 12 листопада спиртзавод на Тернопільщині був реалізований за 120 млн гривень.

Як стало відомо, був проданий Марилівський спиртзавод. За нього боролися дві компанії. В результаті торгів ціна зросла в 2,2 раза. Початкова ціна заводу складала 54700000 грн, остаточна - 120 млн грн.

Марилівське МПД вважається офіційно приватизованим після підписання Протоколу про проведення аукціону, складання договору купівлі-продажу об'єкта та проведення повного і остаточного розрахунку.

Також стало відомо, що покупець спиртзаводу після завершення угоди отримає право не тільки виробляти спирт, а й стане учасником нового ринку цієї речовини.

За інформацією голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, завод викупила фірма ZERNOFF - це молдавський виробник етилового спирту. Це один з перших закордонних гравців, які зацікавилися українським ринком спирту. Сенниченко вважає, що це дозволить зруйнувати монополію, яка склалася на ринку спирту України.