Приз за кращий бізнес-проєкт: GET Business Festival в Києві відбере кращий стартап

GET Business Festival - щорічний великий фестиваль для представників українського бізнесу. Малі та середні підприємці збираються не тільки для обміну досвідом, а й створення суспільства, яке може знайти рішення для актуальної ситуації в країні.

Великий фестиваль для малого і середнього бізнесу GET Business Festival, який пройде 14 липня в Києві, в "Почайна івент холі", проводить конкурс серед підприємців і розігрує 100 тисяч гривень на розвиток малого бізнесу. Про це повідомляють організатори фестивалю - бізнес/медіа бюро Ekonomika+.

"За часів змін бізнес особливо потребує підтримки. Ми це розуміємо, тому вирішили в цьому році заохотити перспективні проєкти, не тільки зосередивши на одному майданчику 70 бізнес-практиків, а й надати можливість малим підприємцям виграти 100 000 гривень на розвиток власної справи", - йдеться в анонсі.

Участь в конкурсі за призовий фонд можуть взяти всі охочі представники малого бізнесу з наявним проєктом.

10 підприємців-фіналістів представлять свій проєкт на сцені фестивалю 4 липня 2021 року. До цього їм буде дано тиждень для підготовки 30-секундного рекламного відеоролика їхньої команди і проєкту, мета якого - показати, як команда вміє себе "продавати", журі та глядачам.