Приз за кращий бізнес-проєкт: GET Business Festival в Києві відбере кращий стартап

GET Business Festival - щорічний великий фестиваль для представників українського бізнесу. Малі та середні підприємці збираються не тільки для обміну досвідом, а й створення суспільства, яке може знайти рішення для актуальної ситуації в країні.
Великий фестиваль для малого і середнього бізнесу GET Business Festival, який пройде 14 липня в Києві, в "Почайна івент холі", проводить конкурс серед підприємців і розігрує 100 тисяч гривень на розвиток малого бізнесу. Про це повідомляють організатори фестивалю - бізнес/медіа бюро Ekonomika+.
Участь в конкурсі за призовий фонд можуть взяти всі охочі представники малого бізнесу з наявним проєктом.
10 підприємців-фіналістів представлять свій проєкт на сцені фестивалю 4 липня 2021 року. До цього їм буде дано тиждень для підготовки 30-секундного рекламного відеоролика їхньої команди і проєкту, мета якого - показати, як команда вміє себе "продавати", журі та глядачам.
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