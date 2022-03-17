Приватизацію українському бізнесу спростять

Сенниченко Дмитро Володимирович - голова Фонду державного майна України - заявив про новий законопроєкт для українського бізнесу. Згідно з широкомасштабною розробкою, процедура приватизації для українських бізнесменів буде спрощена.

Вказується, що новий законопроєкт передбачає відповідну низку змін в 27 чинних законах України. Також це торкнеться бюджетного і податкового кодексів України.

Також у відомстві висловили свою точку зору про те, що приватизація українських підприємств допоможе викорінити корупцію на державному рівні. Глава ФДМ сказав, що вторговані гроші можна буде перенаправити на створення нових робочих місць в Україні.

В цілому, спрощена приватизація передбачає:

створення чітких критеріїв для передачі об'єктів на приватизацію;

забезпечення прозорості приватизації;

захист прав і інтересів інвесторів;

захист майнових інтересів держави.

Нагадаємо, що незабаром Кабінет Міністрів України представить в парламенті новий законопроєкт про приватизацію державних підприємств.

Вказується, що завдяки цьому документу Україна, як держава, залишить собі лише 50% від поточної власності в 9 великих державних компаніях.