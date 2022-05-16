Приватизація в Україні: 961 об'єкт

У програму великої приватизації в Україні входить 961 об'єкт державних структур. Згідно з оцінкою експертів, загальна вартість підприємств становить 3 мільярди доларів.

Балансова вартість 961 державного підприємства, які Кабінет Міністрів Олексія Гончарука передав Фонду державного майна на приватизацію, перевищує 3 млрд дол.



Про це під час конференції, присвяченій приватизації, заявив перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта.



«Ми передали Фонду держмайна на приватизацію в десять разів більше підприємств, ніж в 2008-2018 роках (93 об'єкти - ред)», - сказав він.



За словами Кухти, при продажу даних підприємств можна отримати близько 5 млрд дол. На цей момент заборгованість із зарплати на підприємствах, запланованих до приватизації, становить 287,36 млн грн.