ПриватБанк виставив майно на аукціон

13:46 09 вересень Київ, Україна

Державний «ПриватБанк» виставив на електронний аукціон OpenMarket (державне підприємство «сетами» Міністерства юстиції України) нерухомість (готель і офісні приміщення) загальною площею 5011 кв.м, розташований в самому центрі міста Херсон.

Лот складається з двох частин:

- в правій частині будівлі (загальною площею 2 635,2 кв.м.) в 2014 році була проведена реконструкція під якісний триповерховий готель середнього класу на 60 номерів. Готель може надавати послуги з організації заходів в двох конференц-залах: великий зал на 100 посадочних місць з приміщенням для кава-брейку; малий зал на 30 посадочних місць. Всередині двору будівлі є стоянка для транспорту.

- в лівій частині (загальною площею 2375,8 кв. м) надається в оренду нежитлова нерухомість під офісні приміщення площею від 8,5 кв.м. до 17,5 кв.м., з 2 по 5 поверхи, з двома загальними санвузлами на 2 і 3 поверхах.

Аукціон запланований на 23 вересня 2020 року. Стартова ціна лота: 52,5 мільйона гривень.