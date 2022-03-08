ПриватБанк призупинить роботу системи на 7 годин

Пресслужба ПриватБанку заявила, що через оновлення програмного забезпечення Приват24 буде тимчасово недоступний. Банкомати та POS-термінали також призупинять свою роботу на 7 годин.

У період перезавантаження процесингового центру, 11 жовтня з 00-30 і до 07-30 ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Таким чином компанія готується до сильного навантаження під час щорічних розпродажів Чорної п'ятниці і Дня Холостяка (китайський аналог).

За даними пресслужби банку, щорічно навантаження на процесинг, тобто кількість операцій клієнтів з картками, зростає на 20%. На початку 2020 процесинговий центр ПриватБанку встановив новий національний рекорд - обробляючи понад 1000 операцій клієнтів в секунду до 60 000 транзакцій щохвилини.