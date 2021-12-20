"ПриватБанк" скасовує кешбек для всіх клієнтів, крім власників преміумкарток

20:24 02 грудень Київ, Україна

За прикладом США та Європи "ПриватБанк" вирішив скасувати кешбек для всіх клієнтів, крім власників преміумкарток.



Про це повідомили у пресслужбі банку.



Раніше Visa та Mastercard вирішили знизити розмір своєї частки (інтерчейнджу) у ставці еквайрингу, яку вони віддають банкам-емітентам платіжних карток. Ті, у свою чергу, віддають кошти на програми для клієнтів, зокрема, кешбек. Нещодавно стало відомо, що повернення по кешбеку скорочує monobank. У "Приваті" пояснюють, що залишать подібну послугу за прикладом США та Європи - лише преміумклієнтам. Крім цього, кешбек буде збережено у рамках програм партнерства банку з бізнесом.

"Іншими словами, торговцям доведеться боротися за клієнта за допомогою кешбеків через банківські фінансові інструменти", - кажуть у ПриватБанку.

І водночас припускають, що масовий випуск преміумкарток також залишиться в минулому.