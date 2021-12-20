ПриватБанк наполягає на поверненні $ 750 млн від Коломойського

У цьому місяці адміністрацією ПриватБанку був виставлений черговий позов у справі проти Коломойського. Позовна заява доповнено новими аргументами і доказами. Даний позов спрямований в Канцлерський суд штату Делавера проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Позовні вимоги поширюються на компанії, пов'язані з колишніми власниками. Доповнений позов не передбачає збільшення потенційних виплат відповідачами.

Сума сумнівних операцій, за якими банк вимагає виплат, з урахуванням першого доповнення позову становить близько $ 750 млн.

У другому доповненні ПриватБанк розвинув і поліпшив свою правову аргументацію і доказову базу в світлі позиції, зайнятої відповідачами, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, Господарський суд Дніпропетровської області затвердив продаж майна дніпровської компанії Фортуна, наданого в заставу під кредити ПриватБанку, видані Західної автомобільної компанії з Чернівців.