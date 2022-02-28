Прибутковий бізнес компанії Happyroni - макарони з бобових

Запуск новаторського бізнесу - справа ризикована, але, як то кажуть, хто не ризикує, то не виграє. Як розповіли засновниці компанії Анна Шукліна і Вікторія Князєва, всі початкові інвестиції в запуск виробництва макаронів з бобових культур компанії Happyroni окупилися за два роки.
Відзначається, що за цей час компанія налагодила систему збуту.
Happyroni займаються переробкою чотирьох культур - червоної сочевиці, зеленого і жовтого гороху і нуту. Компанія має сучасний цех в Київській області, оснащений італійським обладнанням.
Приблизно рік зайняла розробка рецептури.
Бобові для переробки закуповують в українських фермерів, хоча знайти на ринку борошно із зеленого гороху виявилося досить складно.
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