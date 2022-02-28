Прибутковий бізнес компанії Happyroni - макарони з бобових

Запуск новаторського бізнесу - справа ризикована, але, як то кажуть, хто не ризикує, то не виграє. Як розповіли засновниці компанії Анна Шукліна і Вікторія Князєва, всі початкові інвестиції в запуск виробництва макаронів з бобових культур компанії Happyroni окупилися за два роки.

Відзначається, що за цей час компанія налагодила систему збуту.

Happyroni займаються переробкою чотирьох культур - червоної сочевиці, зеленого і жовтого гороху і нуту. Компанія має сучасний цех в Київській області, оснащений італійським обладнанням.

Приблизно рік зайняла розробка рецептури.

«Першими макаронами були гнізда з нуту. Зараз вони вже зняті з виробництва. Потім відбулося вдосконалення рецептури, придбали нову паста-машину», - відзначають в компанії.

Бобові для переробки закуповують в українських фермерів, хоча знайти на ринку борошно із зеленого гороху виявилося досить складно.